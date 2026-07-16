Grasse procédera au lancement officiel de la Charte Responsabilité Territoriale des Entreprises (RTE) le jeudi 17 septembre à 18h30, à l'Espace Jacques Louis Lions avec Jérôme Viaud, président de la CAPG et maire de Grasse. Plus qu'une charte de bonne conduite, ce cadre volontaire élargit la RSE classique en y intégrant la contribution à l'économie locale, à la formation, à l'emploi et à la valorisation des filières du territoire, de la parfumerie à la chimie fine en passant par la biotech. Porté par un large écosystème (CCI Nice Côte d'Azur, UPE 06, UIMM Région Sud, FBTP 06, PRODAROM et le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse), l'événement sera ponctué du témoignage de Jo-Wilfried Tsonga, président d'Attrap' la Balle. Le message des acteurs locaux qui accompagne cette charte? L'ancrage territorial n'est plus un supplément d'âme, mais un facteur de différenciation et de compétitivité.