Questions fréquentes IA

Quand aura lieu le lancement officiel de cette Charte et où se déroulera l'événement? +

En quoi cette Charte RTE se distingue-t-elle d'une RSE classique? +

Quel est le message central porté par les acteurs locaux autour de cette initiative? +

Quels organismes soutiennent le lancement de cette Charte? +