Grasse lance un “Pass Saisonnier Ouvrier Agricole Polyvalent"

Un Pass Saisonnier "Ouvrier Agricole Polyvalent" a été lancé par Pays de Grasse pour faire face aux besoins croissants de main-d’œuvre dans les filières agricoles. Ce dispositif mis en place à travers une collaboration entre la CAPG, Les Fleurs d'Exception du Pays de Grasse , la fondation Apprentis d'Auteuil et France Travail apporte une solution concrète aux besoins des agriculteurs en formant des saisonniers qualifiés. La formation vise les cultures des plantes à parfum, emblématiques du territoire mais également les techniques de taille et de récolte en oléiculture ainsi que la réfection des murs en pierre sèche, un savoir-faire essentiel au paysage agricole. L'objectif de cet élargissement de la formation à plusieurs champs d'activité est de garantir une employabilité sur l'année et d'arriver à fidéliser cette main-d'oeuvre spécialisée.

"Sans saisonniers,, il n’y a pas de récolte. Sans récolte, pas de matière première végétale, et sans matière première, pas de parfum", a expliqué Jérôme Viaud, président de la CAPG lors du lancement de l’opération hier au Restaurant Le Mas du Calme à Grasse, en présence du préfet Hugues Moutouh, toujours sensible aux questions agricoles.