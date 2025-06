Grasse : les lauréats de l’Accélérateur de Solutions Climat se présentent

Une présentation des startups lauréates 2025 de l’Accélérateur de Solutions Climat sur le Pays de Grasse : c’est ce qui est proposé vendredi 27 juin de 11 à 13 heures à Grasse, Espace Jacques-Louis Lions. Cet événement est organisé par Cap Azur, la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse et le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse dans le cadre de Grasse à la Tech. Ce dispositif d'accélération climat s’inscrit dans une démarche dite d’”open innovation” (penser une innovation en intégrant des collaborations extérieures avec d’autres partenaires et/ou entreprise) . Il a été lancé par Cannes-Lérins avec la société sophipolitaine Creative Minds Consulting. Les startups lauréates 2025 (il y en vingt) proposent des solutions utiles pour tous les secteurs : bâtiment, gestion de l’eau et de l’air, valorisation des ressources, efficacité énergétique, traitement des déchets, chaleur renouvelable, et bien plus encore. L’occasion de les découvrir.