Grasse : le Casino Victoria fermé pour dysfonctionnements réglementaires

La roulette ne tourne plus au Casino Victoria de Grasse et les machines à sous sont sous scellés depuis jeudi 31 août. Le casino grassois a été fermé définitivement suite à un arrêté révoquant l'autorisation qui lui avait été donnée de pratiquer des jeux d'argent et de hasard. Cette autorisation, qui relève de la compétence de l'Etat, lui a été retirée suite à des dysfonctionnements liés à la réglementation sur la police des Jeux. Une fermeture qui laisse une dizaine de salariés en plein désarroi.