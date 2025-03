Grasse : le Groupe Advance s’étend en Auvergne-Rhône-Alpes

Le Groupe Advance, spécialiste des ressources humaines et de l’emploi, franchit une étape décisive dans son développement en réalisant sa première acquisition avec le rachat de PHIL-RH, une entreprise familiale indépendante basée en Isère. Cette opération de rachat de structure existante marque une diversification de la croissance jusqu’ici organique du Groupe fondé à Grasse en 2017 par des entrepreneurs locaux. Elle complète aussi son réseau rhônalpin, portant à 14 le nombre total d’agences dans le Grand Sud-Est, et permettant un atterrissage fin d’année escompté à 35 M€ de CA. (Photo DR : les trois cofondateurs d'Advance avec de gauche à droite, Julien Helly, Jérôme Stivin et Jérôme Spaterna).

Une acquisition alignée sur les valeurs humaines du Groupe

PHIL-RH, fondée en 2014 et indépendante depuis 2021, correspond aux valeurs d’Advance, notamment en matière de proximité et de service sur-mesure. Les fondateurs de PHIL-RH, Jean-Marie et Sophie Philippe, qui partaient à la retraite, ont choisi de céder leur entreprise au groupe grassois en raison de leur partage de valeurs communes telles que la confiance réciproque et l’importance de l’humain dans les relations professionnelles. Cette acquisition garantit la continuité des activités de PHIL-RH tout en permettant à l’équipe en place de bénéficier du modèle novateur du Groupe Advance, notamment par l’accès au statut de salarié-associé.

L’ouverture de nouvelles agences envisagée en Auvergne-Rhône-Alpes

Avec cette acquisition, Advance ne se contente pas de conserver les effectifs locaux, mais ambitionne également de déployer ses autres marques et services, y compris le recrutement de cadres et de personnels de santé, ainsi que des solutions d’emploi mobiles comme le JobTruck. Cette intégration s’inscrit dans une stratégie plus large visant à ouvrir de nouvelles agences en Auvergne-Rhône-Alpes dans les trois prochaines années, à travers une combinaison d’acquisitions et de croissance organique. Cela tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices de proximité, réactivité, et service sur-mesure.