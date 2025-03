Grasse : le lycée Fénelon en finale du Concours CGénial

C’est avec leur projet “Variabilis Stella” que l’équipe du lycée Institut Fénelon à Grasse participera mercredi 15 mai à la finale nationale du 17e Concours CGénial en compagnie de 50 équipes finalistes (30 projets au niveau collège et 20 au niveau lycée). Co-organisé par Sciences à l’École et la Fondation CGénial, il se déroulera au musée de l’Air et de l’Espace Paris-Le Bourget.

Il s’agit d’une expérimentation scientifique dont la problématique est “Comment découvrir et déterminer la nature de nouvelles étoiles variables non identifiées dans les bases de données actuelles?“ Une compétition qui se révèle “un excellent vecteur pour apprendre autrement, et ainsi stimuler le goût des élèves pour les sciences, les techniques et créer des vocations pour la recherche et l'industrie”comme l’a souligné Frédéric Restagno, physicien français, et président du comité scientifique du Concours.