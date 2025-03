Grasse le mois de l'Economie Sociale et Solidaire commence aujourd'hui

Le mois de l'ESS, 12ème édition, débute aujourd'hui vendredi 27 octobre dans le Pays de Grasse. Jusqu'au 30 novembre prochain, ce ne sont pas moins d'une vingtaine d'événements qui figurent au programme de l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération pour faire connaître l'Economie sociale et solidaires et toutes ses déclinaisons. Un autre forme d'économie qui fait référence aux coopératives, mutuelles, associations, fondations… à toutes les entreprises qui privilégient la création d’emplois et de richesses durables, et qui représente plus de 11% de l’emploi privé en Pays de Grasse, comme le rappelle Jérôme Viaud, président de la CAPAG dans le programme du mois.

Mobilités douces, énergies renouvelables, numérique utile, bien vieillir, économie circulaire, alimentation durable pour tous, coopérations, mutualisation, pouvoir d’agir des citoyens, diversités culturelles…: ce sont là autant de thèmes thèmes qui seront abordés durant ce mois de l’ESS. L'ouverture se fera ce soir,vendreid, à 17h45 à la médiathèque Charles Nègre avec un "ciné-débat citoyen" sur le Tour de France des initiatives citoyennes. Suivront de multiples événements allant des rencontres du réemploi et de la répartition à une scène ouverte de slam, en passant par des visites d'AMAP, des opérations Composte & Recycle, un café de l'engagement étudiant, un forum ESS à la Maison d'Arrêt...