Grasse : le Parc Naturel Départemental de Roquevignon triple sa superficie

Un “poumon vert” azuréen qui s’agrandit ! Le parc naturel départemental (PND) de Roquevignon sur les hauteurs de Grasse triple pratiquement son espace. D’une superficie initiale de 7,5 hectares à sa création en 2015, le parc a bénéficié en effet d’une extension de 13,5 hectares pour offrir aujourd’hui 21 hectares aux amoureux de la nature qui peuvent y apprécier le paysage caractéristique des contreforts des Alpes méditerranéennes. (Photo Département 06 : lors de l'inauguration par Charles Ange Ginésy, président du Département en présence de des élus dont le maire de Grasse Jérôme Viaud, Philippe Tabarot, sénateur, Michèle Olivier et Mathieu Panciatici, conseillers départementaux).



Cette extension du parc, avec l’aménagement d’un nouvel itinéraire de promenade, a été inaugurée ce jeudi matin par Charles Ange Ginésy, président du Département en présence de nombreux élus dont le maire de Grasse Jérôme Viaud. Le PND de Roquevignon propose de nombreux équipements pour le public : 8 aires ombragées de pique-nique, 1 parking, 1 fontaine d’eau, 2 parcours sportifs, le premier d’1 km sur lequel se trouve un espace de fitness comprenant 4 agrès d’entraînement, le second de 2,1 km comprenant une variante sportive, et une aire de jeux pour enfants.



La découverte de ces espaces protégés se fait avec aisance grâce à la signalétique. Par son paysage panoramique, véritable balcon sur la Méditerranée, et sa biodiversité, ce lieu se révèle remarquable. Il se compose de milieux variés de prairies ouvertes et de boisements méditerranéens, qui présentent un intérêt écologique et patrimonial. L’inauguration de l’extension a été l’occasion pour le Département de rappeler que le territoire maralpin compte 19 PND terrestres et un parc maritime, soit environ 5.000 hectares de nature préservés, fréquentés chaque année par des centaines de milliers de visiteurs.

