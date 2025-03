Grasse : le retour du SIMPPAR au pays des parfums

C’est un “retour au pays dans la capitale du parfum”. Pour sa XVIIème édition, le SIMPPAR (Salon international des matières premières pour la parfumerie), organisé habituellement à Paris par la Société française des parfumeurs, se déplacera pour la première fois à Grasse, les 28 et 29 mai. En plein mois de la Rose. Pour permettre aux participants d’avoir le temps de visiter les champs et distillateurs de roses, le MIP (Musée International de la Parfumerie), ou les sociétés du Pays de Grasse, la date du salon a été avancée d’un jour. L’installation des stands se fera donc le lundi 27 mai et les visites post salon pourront se faire les jeudi 30 et vendredi 31 mai.

Devenu le plus important salon pour les matières premières pour la parfumerie, le SIMPPAE est réservé aux professionnels de l’industrie de la parfumerie et n’est pas accessible aux particuliers, détaillants ou indépendants dont l’activité n’est pas liée à la parfumerie. Grasse a fait des efforts pour accueillir cet événement (plus de 3.000 participants l’an dernier). Faute de disposer d’espace couvert assez spacieux, la ville installera une grande tente d’environ 1.300 m2 face à son palais des congrès sur le cours Honoré Cresp pour y installer 55 stands en compléments des tentes individuelles. Il a fallu composer aussi avec une capacité hôtelière limitée à Grasse pour assurer ce retour au pays des parfums.