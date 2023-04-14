Grasse : les industriels du parfum vont produire du biogaz avec leurs déchets

Valoriser les déchets de l’industrie de la parfumerie par méthanisation et injection de biométhane dans les réseaux de gaz : c’est l’objectif d’une convention signée hier, jeudi 13 avril à la Bastide Saint-Antoine à Grasse entre Prodarom, la SEML GREEN Energy 06, la CCI Nice Côte d’Azur et GRDF. Il s’agit d’améliorer la valorisation des déchets en contribuant à la production de biogaz par la mobilisation des drèches (résidus d’extraction de végétaux) des industriels de la parfumerie ainsi que leurs effluents (eaux usées) qui constituent des gisements méthanisables. Le procédé de la méthanisation permet de produire localement du biométhane, un gaz renouvelable plus respectueux de l’environnement.

(Photo DR : la signature de la convention. De gauche à droite : Jérôme Viaud, maire de Grasse, Philippe Massé de Prodarom, Charles Ange Ginesy, président du Département, Jean-Pierre Savarino, président CCI NCA, Marcello Valenza, directeur territorial GRDF).

Trois thématiques au coeur de la convention

Comme l’a souligné Philippe Massé, président délégué de Prodarom, l’industrie du parfum avec Aroma’tri s’est déjà préoccupée de la gestion de ses déchets (de 2 à 3.000 tonnes de drêches annuellement et des effluents) en mutualisant leur collecte et en valorisant leur recyclage. l’engagement collectif autour de la production de biométhane se présente comme un nouveau cap franchi en direction de la décarbonation de l’industrie de la parfumerie et du respect de l’engagement national de fixer à 10% la consommation de gaz renouvelable à l’horizon 2030.

Trois thématiques phares se trouvent au coeur de la convention

La sensibilisation des industriels de la parfumerie aux enjeux et opportunités de la méthanisation ;

Le renforcement de la communication vers la filière des parfumeurs via une information sur le traitement des déchets et leur valorisation ;

La réalisation d’une étude d’opportunité de création d’une unité de méthanisation avec l’identification du gisement mobilisable, les opportunités de foncier et la technologie à mettre en œuvre.

Le biométhane produit sera consommé par les industriels de la parfumerie

Grâce à une gestion plus innovante des déchets et eaux usées de l’industrie de la parfumerie, le biométhane ainsi produit, pourra être consommé par les industriels de la parfumerie avec la mise en place d’une opération d’autoconsommation collective. Cette autoconsommation permettra de décarboner directement les consommations de gaz des industriels en divisant par cinq les émissions de gaz à effet de serre associées à leurs consommations de gaz, sans intervention sur leurs infrastructures et leurs installations.

Ce que chaque partenaire apporte ? GRDF s’engage dans le cadre de ses missions de service public à favoriser l’injection de gaz renouvelables dans les réseaux de distribution de gaz. Prodarom, par l’identification et la mobilisation des acteurs prioritaires, facilitera la mobilisation de gisements pouvant être méthanisés. GREEN Energy 06 partagera ses connaissances sur des projets de méthanisation et notamment ceux réalisés par d’autres SEM énergie au niveau national. La CCI Nice Côte d’Azur, acteur local engagé dans la gestion des déchets et de l’énergie, facilitera l’accès aux données collectées auprès des entreprises (déchets, ressources, consommations énergétiques…).