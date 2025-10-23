Fermer le menu
Flash
Flash :
Grasse : David Machiels, Directeur Technique Mondial Arômes de Robertet

23 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

#acteurs#Robertet#parfum

Grasse : David Machiels, Directeur Technique Mondial Arômes de Robertet

Sorti de Danone et de Coca-Cola, David Machiels s’appuyera sur le leadership de Robertet dans les produits naturels pour apporter une réponse aux besoins changeants des clients. Il pilotera aussi la feuille de route technologique du Groupe et favorisera l’innovation au-delà de 2030.

Robertet, leader du naturel, l’un des groupes emblématiques de l’industrie grassoise du parfum ((2.500 collaborateurs et un chiffre d’affaires 2024 de 807 M€), vient d’annoncer l’arrivée de David Machiels, en tant que Directeur Technique Mondial Arômes de la Division Arômes. David Machiels lui apporte plus de 25 ans d’expérience internationale dans les domaines de la science, de la technologie et du développement de produits au sein de l’industrie des biens de consommation en pleine évolution en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. (Photo DR).

Il a occupé des postes de direction chez Danone et The Coca-Cola Company, et plus récemment celui de directeur de la catégorie Eau et boissons chez Danone. “Sa passion pour l’innovation des produits et son lien de longue date avec Robertet lui ont donné une profonde appréciation de notre culture et de notre esprit d’entreprise”, explique le groupe dans un communiqué.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, David Machiels, qui sera basé à Grasse, jouera un rôle déterminant dans le renforcement de la collaboration entre les centres de création de Robertet et l’avancement de son expertise technique pour répondre aux besoins changeants de ses clients. S’appuyant sur l’héritage et le leadership de Robertet dans le domaine des produits naturels, il pilotera la feuille de route technologique du Groupe et favorisera l’innovation au-delà de 2030.

 

