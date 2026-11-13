Grasse : Martine Grazioso à La Table des Possibles

Pour la 3e édition de La Table des Possibles, événement phare du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, la directrice générale de Valrhona, chocolaterie centenaire, a partagé avec un public largement ouvert aux jeunes une stratégie de transformation et un parcours guidé par la curiosité et la ténacité.

C'est Martine Grazioso, DG de Valrhona, que le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse a invité la semaine dernière à La Table des Possibles après Jean-Pierre Goux en 2024 et Arthur Auboeuf en 2025. Le principe de ce rendez-vous annuel organisé au Lycée Fénelon : inviter un dirigeant engagé à partager sa stratégie, ses défis et ses actions concrètes, puis ouvrir un temps d’échange collectif sur ce qui donne de l’espoir et l’envie d’agir. Le club veut aussi transmettre ses valeurs aux jeunes générations : 200 places gratuites étaient réservées aux lycéens dès 15 ans, aux étudiants, aux alternants, aux stagiaires et aux jeunes entrepreneurs. (Photo DR : Martine Grazioso, lors de sa "Table des Possibles" au Lycée Fénelon).

Martine Grazioso intervenait sur un double thème : “Diriger avec audace face aux enjeux de la filière : Valrhona, le chocolat de demain depuis 1922”. Diplômée de la première promotion de l’EDHEC Nice, elle a fait carrière chez Danone puis Nestlé, où elle a souvent porté de nouveaux projets et de nouvelles activités. Elle a notamment été la première directrice e-business de Nestlé France, au moment où le digital et Amazon bouleversaient la distribution. Elle a ensuite quitté la grande consommation pour prendre les rênes de Valrhona, une ETI tournée vers les professionnels. Un parcours non linéaire qui peut être qualifié d'atypique.

Le défi de la chocolaterie drômoise qu'elle avait à relever ? “Être là dans cent ans, beaucoup plus forte, beaucoup plus robuste qu’elle ne l’est aujourd’hui” a-t-elle rappelé. Valrhona, marque que les amateurs de chocolat connaissent bien, ne représente que 0,15 % du volume mondial de cacao, mais elle est présente sur deux tables étoilées sur trois. La qualité est donc vitale, alors que la filière subit de plein fouet le changement climatique, entre sécheresses et inondations. “Je reviens de Madagascar, saison sèche record, pas un gramme de pluie”, témoigne-t-elle. Au-delà de la flambée des prix, le principal enjeu est selon elle la rareté : il faut sécuriser des volumes de qualité constante.

Certifiée B Corp, l’entreprise a aussi revu son modèle à partir de sa raison d’être, avec des engagements environnementaux (zéro déforestation, traçabilité, biodiversité, gestion de l’eau) et sociaux (rémunération équitable des producteurs, qualité de vie au travail, inclusion). Elle accompagne ses clients chefs et artisans pour utiliser “la juste dose” de cacao, et joue la transparence sur toute la chaîne de valeur pour qu’ils puissent expliquer la hausse des prix aux consommateurs. Ses chantiers prioritaires sont de sécuriser l’approvisionnement de ses origines aromatiques, de continuer à innover dans ses produits et ses services, et de transmettre des savoir-faire rares (sourcing, torréfaction, analyse sensorielle) à de jeunes générations qu’il faut attirer vers ces métiers exigeants.

Aux jeunes présents, Martine Grazioso voulait transmettre avant tout la curiosité. “En sortant d’école, je n’étais pas du tout préparée à parler de RSE, de changement climatique, d’extra-financier, de digital. Je suis de la génération Minitel, donc j’ai appris tout le temps”, confie-t-elle. Elle revendique un parcours non linéaire, fait parfois de postes “plus petits sur le papier”, acceptés pour se former : un “pas de côté pour ensuite rebondir”. Elle insiste aussi sur l’importance des rencontres et des opportunités qu’elles ouvrent. Un message en parfaite résonance avec l’ambition de La Table des Possibles : faire dialoguer les générations et montrer, par l’exemple, que des dirigeants agissent déjà pour celles qui viennent.