Grasse : le mois de l’ESS s’ouvre sur le Festival des Solidarités

C’est devenu une tradition. En novembre, le Pays de Grasse se mobilise pour l’ESS, l’Economie Sociale et Solidaire. Cette année, le lancement de la 13ème édition du “Mois de l’ESS” se fera au Théâtre de Grasse, vendredi 8 novembre à 17h30. Ce sera le début d'une succession d’événements, organisés tout au long du mois, pour permettre à chacun de de découvrir les initiatives déclinées localement sur ce thème. (Photo DR : l'affiche).

Quelques temps forts à noter. En tête de liste, en ouverture, le Festival des solidarités du Pays de Grasse “cultures solidaires” vendredi 8 et samedi 9 novembre. Ces deux journées seront dédiées à la visite des différentes cultures dans toutes leurs composantes de solidarités en lien avec les territoires, les citoyens et les acteurs. Les institutions culturelles de la ville de Grasse (théâtre, médiathèque, archives, patrimoine, musées, conservatoire de musique) seront toutes de la fête et proposeront de multiples animations (partages de recettes d'ici et d'ailleurs, table ronde ESS et droits culturels, danse des rondes, dîner partage sous forme d'”Auberge du monde", ateliers ludiques et créatifs, braderies solidaires, visites insolites…)

Autre temps fort, le jeudi 28 novembre au Palais des Congrès avec les “Assises départementales de l’ESS”. Une première dans le département, avec une journée pour découvrir la place et le rôle de l’ESS pour une transition juste. Ce mois de l’ESS se terminera le 5 décembre avec un Colloque sur l’engagement bénévole dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat et du volontariat, suivi en soirée par une clôture festive dans la vieille ville, place des Aires. Mais du début à la fin, de multiples rendez-vous sont programmés avec notamment le lancement des Rendez-vous de l’ESS, le 14 novembre de 9 à 11 heures à la découverte de l’association “Les Fleurs d’Exception” et de son projet “Aromatic FabLab”, tiers-lieu productif, labélisé Manufacture de proximité au PTCE Fleurs d’Exception, Ch. des Gourettes à Mouans-Sartoux, ou encore une matinale de l'insertion, une visite à la ferme autour des AMAP, un point sur les recrutements et achats responsables, des conférences, des échanges sur le tourisme solidaire….).