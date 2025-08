Grasse : nouveau coup de théâtre dans l’affaire du “Château Diter”

On croyait l’affaire définitivement terminée. L’incroyable “Château Diter” à Grasse, un palais néo-florentin dont la construction avait été jugée illégale et qui était voué à la casse, va peut-être échapper à son sort suite à un nouveau coup de théâtre. En 2020, après de multiples rebondissements dans une affaire qui avait commencé en 2000, le sort du “château” (5.000 m2 avec héliport, piscine, galeries, véranda, cuisine d'été, pigeonniers, orangeries…) semblait scellé : le propriétaire et promoteur du domaine, Patrick Diter était condamné à remettre "en état" ce terrain de 7 hectares. Un terrain qu’il avait acheté en 2000-2001 sur une colline à Grasse avec juste une construction existante d’un peu plus de 200 m². Loin donc des 5.000 m2 d’aujourd’hui. (Photo DR : un incroyable palais néo-florentin construit sur une colline de Grasse).

Mais coup de théâtre le 31 mai comme le relate Le Figaro qui a pu avoir accès au jugement. Dans cette affaire complexe, avec une succession de permis modificatifs, le tribunal administratif “a rétabli le permis de construire délivré le 18 juillet 2006, et qui porte sur la bâtisse principale". Pour les avocats, Maîtres Philippe Soussi et Louis Ribière, le tribunal administratif a jugé “que les constructions de M. Diter ne sont pas irrégulières, du moins pas dans leur totalité”.

D’où un nouveau sursis pour le palazzo. Pour les avocats, la divergence d’interprétation “interdit, pour l’heure, d’envisager toute démolition de la construction, au moins concernant la partie couverte par le permis du 18 juillet 2006, qui vient d’être ‘‘rétabli’’, de sorte que les constructions couvertes par ce permis sont régulières et peuvent être maintenues”. Ils espèrent aussi aujourd’hui, toujours selon Le Figaro ,“une révision du procès pénal afin que Patrick Diter puisse conserver l’essentiel de ses constructions, c’est évidemment son objectif". De nouveaux épisodes en vue, aussi, pour l'incroyable saga Diter.