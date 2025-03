Grasse : le nouveau projet Martelly pour la vieille ville

Exit le projet Martelly 1. Mené par Bouygues immobilier, il avait été lancé en 2016 puis abandonné en 2023 sans même avoir concrètement commencé. Mais aujourd'hui, bonjour Martelly 2 qui a été présenté jeudi dernier au Théâtre de Grasse devant une salle comble. C'est que l'attente de cette méga-rénovation urbaine initiée par la ville en 2008 (elle porte sur 2,2 des 10 hectares de la vieille ville) est grande. Elle conditionne en effet toute l'opération de renaissance d'une vieille ville magnifique mais dégradée au fil du temps. (Photo DR : une vue d'ensemble de la ZAC Martelly à l'est de la vieille ville de Grasse).

Une opération de "réparation-reconstruction"

Jérôme Viaud, le maire, n'a pas manqué de le rappeler en préambule de la présentation des grandes lignes et des principaux acteurs de l'opération. "Martelly est un des éléments accélérateurs de la mutation du centre historique de Grasse". La nouvelle médiathèque ouverte en décembre 2022 a lancé le mouvement. Il s'est poursuivi avec l'inauguration du Campus étudiant. Le projet Martelly, qui représente une enveloppe de 75 M€, va l'amplifier.

Sa nouvelle version est cependant différente de celle du premier projet. Le programme a connu une redéfinition importante. Plutôt que d'une "démolition-reconstruction", il s'est orienté vers une "réparation-reconstruction" de cette ville du 18ème siècle avec le maintien du patrimoine historique, marqué par une géographie spécifique (une forte pente) et une succession de belvédères, des points de vue qui ouvrent sur de superbes panoramas.

Le choix a donc été fait du réemploi de l'ensemble des structures et notamment des bâtiments des années 70/80. Il s'agit donc ne pas détruire, mais de composer avec l'existant à partir d'une architecture en dialogue avec le patrimoine et ses grands paysages. Un travail de haute couture. C'est pourquoi le choix a été fait d'associer différents maitres d'ouvrage et concepteurs. Le résultat du concours d'architecte le concrétise : les Ateliers Lorin Architectes à Grasse, le cabinet niçois DP architecture ainsi que pour la maîtrise d'ouvrage, la SPL, Eiffage, Primosud.

Les cinq principaux volets du projet

Des différences dans la conception mais également dans les volumes d'aménagement sur ses cinq volets principaux

Commerce : 6.000 m2 au rez-de-chaussée du bâtiment Monoprix actuel et en toiture du parking Rolland. L'enseigne Monoprix, devrait rester dans la zone, mais n'aura plus un bâtiment dédié.

175 places supplémentaires sont prévues dont 78 dans le garage Rolland réhabilité en parking.

le programme a été revu à la baisse. Initialement, il comportait 145 logements. Martelly 2 en envisage 70 sur quatre sites différents.

Cinéma : la aussi, revue à la baisse avec 4 salles (300 fauteuils) contre six. Construites sur l'îlot Kalin où se truite l'hôtel désaffecté l'Oasis, derrière le Théâtre de Grasse, elles seront exploitées par la Compagnie Cinématographique de Cannes (Cineum Cannes, Cinéplanet à Antibes).

Hôtel : Accor ouvrira un Ibis Styles de 89 chambres sur deux niveaux dans le bâtiment Monoprix.

Quant aux travaux, ils devraient débuter dès la rentrée pour certains secteurs avec des ouvertures qui s'étaleront jusqu'en 2028. Un chantier de longue haleine.