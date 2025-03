Grasse : un nouvel exploitant pour le casino municipal

Le casino municipal de Grasse va pouvoir rouvrir dans les prochaines semaines a annoncé Jérôme Viaud, le maire de Grasse. L’établissement était fermé depuis fin août 2023 pour manquements réglementaires. Un nouvel exploitant était recherché. Il a été trouvé : la SAS Infiniti Casino Grasse que préside Jurgen de Munck vient officiellement d’obtenir l'autorisation d'exploiter des jeux de hasard, pour la durée restante à courir jusqu’à la fin de la délégation de service public soit le 31 décembre 2026. Des travaux de rénovation ont déjà été réalisés et le casino, installé au sein du Palais des Congrès grassois, compte rouvrir avec de la restauration, des animations et bien sûr des jeux. Il s'est également engagé, a souligné le maire sur LinkedIn, à devenir un acteur dynamique de la vie culturelle et événementielle de Grasse. Banco.