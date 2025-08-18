Grasse : une nouvelle fête florale pour la tubéreuse

Après la Centifolia en mai, la lavande en juillet, le jasmin en août, Grasse ajoute une nouvelle fleur emblématique dans la liste de ces festivités florales : la tubéreuse, qui sera fêtée le samedi 23 août. Une journée entière sera consacrée à cette plante reconnue comme la tige la plus parfumée du règne végétal avec de plus la particularité d’exhaler son parfum 48 heures après avoir été coupée. Cette fleur faisait partie jadis du paysage grassois comme le jasmin, la rose ou le mimosa, mais sa culture, devenue trop coûteuse en France, avait pratiquement disparu. Grâce à l’association des fleurs d’exception du pays de Grasse et à certains producteurs, la culture de la tubéreuse (elle fleurit en août) a été relancée et l’on retrouve aujourd’hui à Grasse et dans le massif du Tanneron des champs de tubéreuses.

Cette première fête de la tubéreuse débutera à 11 heures samedi place Morel, dans le vieux Grasse avec un buffet et une dégustation de fougassettes florales proposées de la Maison Venturini. Jusqu’à 19 heures, il sera possible d’y acheter des tubéreuses et des bulbes, d’expérimenter un bar éphémère autour de la tubéreuse, de découvrir des stands d’artisanat ou de participer à un atelier d’aquarelle gratuit. La tubéreuse sera également célébrée dans toute la vieille ville avec des déambulations artistiques et dansantes, dans la médiathèque Charles Nègre avec des conférences, sur la place de la Poissonnerie avec un bar à fleurs autour de dégustations florales et de jeux sensoriels.