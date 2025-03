Grasse : une nouvelle solution contre les feux de forêt en démonstration

Les projections sur l’évolution du climat et des risques encourus montrent que la Côte d’Azur se trouvera de plus en plus exposée aux feux de forêt. D’où l’intérêt de trouver de nouvelles solutions innovantes pour y faire face et les contrer. C’est ce que propose la société grassoise STME FIRE, qui avait organisé cette semaine sur le site de Roquevignon, sur les hauteurs de Grasse, la première démonstration grandeur nature de ses solutions innovantes de protection des biens contre les incendies de forêt. (Photo DR : au parc de Roquevignon, des dispositifs d'aspersion contre l'incendie).

Le choix du site de Roquevignon n’est pas anodin. Ce parc naturel départemental se présente aussi une vitrine des avancées scientifiques et technologiques réalisées dans le cadre du projet de recherche et développement PAFF (Protection Autonome contre les Feux de Forêt). Ce projet ambitieux a été lancé pour concevoir un module numérique de caractérisation de l'incendie afin de mettre en place un dispositif intelligent de protection autonome contre la propagation des feux de forêt.

Ce site de démonstration représente ainsi la concrétisation de trois années de recherche et développement. Il est équipé en dispositifs d’aspersion, conçus pour offrir une protection optimale contre les incendies. Les résultats obtenus lors de tests de brûlages dirigés, notamment à Carros, ont mis en lumière l'efficacité de ces dispositifs dans la réduction de la température et du flux thermique, et ont souligné ainsi l’efficacité des solutions de protection contre les feux de forêt développées par STME FIRE.

La démonstration de cette semaine a mis en avant plusieurs aspects clés :

Le développement de solutions d'autoprotection conformes aux Plans de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF), adaptées à tous types de bâtiments.

L'utilisation de la technologie CLEVER (logiciel d’envoi de messages) pour une gestion autonome et efficace des systèmes de protection.

L'importance de l'étude et du dimensionnement personnalisés des solutions, prenant en compte les spécificités de chaque site à protéger.

La mise en œuvre réussie du système FIRE avec retardant au camping La Farigoulette, offrant une protection efficace et préventive.