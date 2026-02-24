Grasse ouvre le “Mars de l’égalité”

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse donnera le coup d’envoi du Mars de l’égalité le lundi 2 mars 2026, de 18h à 21h30, à l’auditorium de la Médiathèque Charles Nègre à Grasse. Une soirée d’ouverture placée sous le signe de la transmission, de la mixité et du dialogue. Dès 18h15, les élus ouvriront officiellement la soirée avant de présenter le roman graphique "Libre de tes choix, c’est ton genre ", réalisé par Muriel Douru. Une entrée en matière qui donne le ton de cette édition : rendre les enjeux d’égalité accessibles par des formats concrets et sensibles.

À 18h30, place à une table ronde intitulée "Égalité et mixité, la transmission par l’écrit et l’image ", animée par Sibylle Sanchez (Les Premières Sud). Trois intervenants croiseront leurs regards : Ugo Bellagamba, vice-doyen en charge de la pédagogie à l’Université Côte d’Azur, historien du droit et auteur de science-fiction, autour de la représentation d’une société mixte comme horizon de pensée ; Mélanie Tardieu, conservatrice de la Médiathèque Charles Nègre, sur le rôle des médiathèques et bibliothèques ; et Virginie Sarah-Lou, autrice de romans contemporains, sur la manière dont la littérature peut transmettre autrement les enjeux d’égalité femmes-hommes et de bien-être au travail.

La seconde partie de la soirée, à 19h15, sera consacrée à la projection du film "Woman" d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand (1h45), suivie d’un échange avec Virginie Ferreira, ambassadrice du film chez Another Story.