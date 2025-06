Grasse : Parfex inaugure son nouveau centre de création de parfums

Un nouvel exemple de la forte remontée de l’industrie du parfum à Grasse : l’inauguration, la semaine dernière, du nouveau centre de création de Parfex qui a été associée au 40ème anniversaire de l’entreprise. Créée à Grasse en 1985, Parfex est spécialisée dans la création et la fabrication sur mesure de compositions parfumantes destinées à la parfumerie fine, aux soins du corps (body care) et aux produits pour la maison (home care). Elle disposait dans le parc d’activité des Bois de Grasse d’un centre de création devenu trop petit. Son nouveau centre de R&D des Bois de Grasse est 2,5 fois plus grand que l’ancien.

Conçu pour stimuler la créativité tout en limitant l'impact écologique

Pour un investissement de 8 M€, Parfex a non seulement augmenté sa taille mais il l’a évidemment modernisé et a tenu à réduire son empreinte environnementale (éco-conception, sourcing local, panneaux photovoltaïques). D’une surface de 2.550 m², il regroupe les équipes dans un environnement conçu pour stimuler la créativité. Il comprend 800 m² de laboratoires et 1 750 m² de bureaux. Le bâtiment intègre des ventelles en façade pour une régulation thermique naturelle, un bardage à haute résistance thermique supérieur aux normes RT2012, et une ventilation spécifique en laboratoire réduisant de 95 % la consommation énergétique sur cette zone.

Construit selon des standards exigeants, il consomme trois fois moins d’énergie par mètre carré que l’ancien site, bien qu’il soit 2,5 fois plus grand. Une ventilation intelligente avec récupération d’énergie et une isolation renforcée assurent déjà une haute performance énergétique, en attendant l’installation prochaine de 416 panneaux solaires qui viendront renforcer son autonomie.

Le début d'une nouvelle phase d'expansion

Pour Parfex, ce nouveau Centre de Création marque aussi le début d’une nouvelle phase d’expansion. Portée par une croissance à deux chiffres et une forte présence à l’international (80 % de son chiffre d’affaires), l’entreprise est passée de 76 à 118 collaborateurs en trois ans avec un chiffre d’affaires qui tourne autour des 40 M€ (30,5 M€ en 2022). Fondée par Joël et Brigitte Sabas, Parfex fait partie du groupe britannique Croda depuis 2021, ce qui lui permet de bénéficier de synergies internationales et d’un accès élargi aux marchés mondiaux.

Le site de Grasse va poursuivre sa croissance. La société prévoit en effet la reconstruction complète de son site de production avec une surface triplée d’ici 2027. L’étude du projet, en cours de finalisation, porte sur un investissement encore plus conséquent destiné à accompagner la montée en capacité industrielle et les ambitions de croissance mondiale de l’entreprise. Son objectif est de doubler son chiffre d’affaires tous les cinq ans et de confirmer son positionnement comme un acteur majeur de la parfumerie mondiale. Rassemblée à l'occasion de l'inauguration, l'industrie grassoise de la parfumerie apprécie.