Grasse : Parfex pose la 1ère pierre de son nouveau centre de production

L’industrie grassoise du parfum continue d'accélérer. Six mois après l’inauguration de son nouveau centre de création de parfum, Parfex lance une nouvelle étape de son développement : hier, dans la zone d’activité des Bois de Grasse où il est implanté, il a posé la première pierre d’un nouveau site de production. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général Cristian Galucci ainsi que des partenaires publics et privés du projet. Une nouvelle illustration du grand retour de l’industrie de la parfumerie au cœur de son berceau historique. (Photo DR : un dessin montrant le nouveau centre de production de Parfex qui doit être livré l’an prochain).

Né en 1985, Parfex est spécialisé dans la création et la fabrication sur mesure de compositions parfumantes destinées à la parfumerie fine, aux soins du corps (body care) et aux produits pour la maison (home care). Son nouveau bâtiment industriel développera près de 5.000 m² de surface de plancher et représente un investissement d’environ 16 M€. Il doit entrer en service à l’horizon 2027 et permettra à Parfex de tripler ses capacités de production actuelles afin de répondre à une demande mondiale en forte croissance, aussi bien pour la parfumerie fine que pour les segments du soin, de l’hygiène et de la maison.

Ce nouveau site de production vient compléter le Centre de Création inauguré en juin 2025 aux Bois de Grasse, qui regroupe désormais les activités de R&D, d’évaluation et de marketing dans un bâtiment de 2.550 m² à haute performance environnementale. Fidèle à cette logique, Parfex annonce pour son futur outil industriel une approche “responsable”, intégrant optimisation énergétique, modernisation des process et équipements de dernière génération, dans la continuité des standards déjà mis en œuvre sur son pôle créatif.

Pour les acteurs locaux et les représentants des collectivités présents lors de la cérémonie, ce chantier constitue un signal fort pour le territoire. Il confirme non seulement le maintien, mais aussi le développement d’un outil industriel de parfumerie moderne dans la capitale mondiale du parfum. À travers ses investissements successifs, Parfex, qui allie innovation, performance environnementale et rayonnement international, vient ainsi s’inscrire pleinement dans la renaissance industrielle de la filière grassoise.