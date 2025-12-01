Grasse : passage de relais familial chez Robertet Group

Passage de relais familial à Grasse chez Robertet Group, où Julien Maubert, succèdera à son oncle Christophe Maubert à la tête de la division Fragrances et Durabilité à compter du 1er janvier 2026. Christophe Maubert, qui a laissé une forte empreinte dans la division Fragrance pendant plus de 20 ans, a fait valoir ses droits à la retraite mais continuera à travailler pour Robertet en tant que vice-président du conseil d’administration et membre du conseil d’administration de trois filiales clés en Amérique du Nord, en Chine et au Royaume-Uni.

Fils de Philippe Maubert, le président de Robertet, Julien Maubert, 39 ans, dirige la division matières premières depuis 2015 et affiche déjà 17 ans d’expérience dans le groupe. Il est également président de Robertet Bio, une filiale dédiée à la production et à la certification de matières premières biologiques, et d'Astier Demarest, une société spécialisée dans le sourcing éthique et responsable de matières premières végétales.

Julien Maubert est chargé de développer et de renforcer les relations avec les fournisseurs, les clients, et les partenaires stratégiques, tout en garantissant la qualité, la traçabilité, et la conformité des matières premières utilisées par le groupe et ses filiales. Dans son poste de direction, il lui est reconnu un élargissement de la palette d’ingrédients naturels, une extension à de nouveaux marchés stratégiques et un renforcement de la position de leader mondial des naturels, le coeur de métier de Robertet.