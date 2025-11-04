Grasse : Payan Bertrand lance la construction d’un nouveau site industriel

C’est une nouvelle étape majeure pour l’entreprise familiale Payan Bertrand, fondée à Grasse en 1854 et un nouveau témoignage de la grande remontée de l’industrie grassoise de la parfumerie. Spécialiste reconnu des produits aromatiques et des compositions parfumées, la maison grassoise vient de lancer la construction d’un nouveau site industriel au Plan-de-Grasse, entièrement dédié à la création et à la production de compositions parfumées. Prévue pour une ouverture fin 2026, cette usine de 2.800 m² représentera un investissement de 12 millions d’euros et marquera un tournant décisif dans la stratégie de croissance du groupe. (Photo DR : un dessin du nouveau site conçu par le cabinet Didier Becchetti Architectes).

Après plus de quinze ans de recherche foncière, le projet a pu se concrétiser en 2024 grâce au soutien de Sogefimur/Société Générale et à l’acquisition d’un terrain de 4.000 m² idéalement situé. Ce nouveau site regroupera les pôles création, évaluation, contrôle qualité et laboratoires d’applications, dans un environnement hautement robotisé et éco-efficient. Il servira à la production de compositions destinées à la parfumerie, aux cosmétiques, aux produits d’hygiène, d’entretien et aux parfums d’ambiance.

“Ce nouveau site incarne notre volonté d’allier tradition et innovation, tout en ancrant notre développement à Grasse, berceau historique de la parfumerie”, souligne Dominique Proal, présidente du Conseil de surveillance de Payan Bertrand. À travers cet investissement, l’entreprise renforce son ancrage local tout en se dotant d’un outil industriel de pointe, capable de soutenir ses ambitions à l’international et de répondre à la demande croissante du marché.

Ce développement s’inscrit dans une réorganisation stratégique du groupe autour de deux pôles complémentaires : d’un côté, le nouveau site Pacome, dédié aux compositions parfumées ; de l’autre, le site historique 1886, modernisé et recentré sur la production d’ingrédients naturels pour les industries de la parfumerie et des arômes alimentaires. Cette distinction permettra de rationaliser les activités tout en consolidant les savoir-faire spécifiques de chaque division.

Avec ces deux outils industriels modernisés et certifiés, Payan Bertrand compte améliorer les conditions de travail de ses 110 collaborateurs, renforcer son positionnement sur la scène internationale – notamment en Amérique du Sud et en Afrique centrale – et viser un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros à l’horizon 2030. Tout en préparant la transmission à la quatrième génération familiale...