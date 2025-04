Grasse : la Perfume Week parisienne se transpose dans la capitale mondiale du parfum

Alors que Grasse a programmé sa 53ème édition de l'ExpoRose du 8 au 11 mai prochain, une nouvelle manifestation d’envergure se profile au début de l’été avec, du 3 au 5 juillet, la Grasse Perfume Week, un festival du parfum d’un genre inédit au cœur de la capitale mondiale du parfum. Ce sera l’occasion pour le grand public, les passionnés de parfums, les professionnels, de venir à la découverte de ce qui fait la création contemporaine du parfum : marques, maisons de composition, parfumeurs, producteurs d’ingrédients, scientifiques… (Photo DR : le parfum présenté dans ses plus beaux écrins).

Avec Robertet pour partenaire majeur, ce nouvel événement reprendra les principaux ingrédients de la Perfume Week parisienne qui a tenu sa seconde édition en mars dernier et mettra en valeur ce qui fait la singularité et l’exceptionnalité du Pays de Grasse, dont les savoir-faire liés au parfum (culture des plantes à parfum, connaissance des matières premières naturelles et de leur transformation, art de composer le parfum). Ils ont été reconnus en 2018 par l’UNESCO, qui les a inscrits au patrimoine immatériel de l’humanité. Avec une volonté d’ouverture, la Grasse Perfume Week accueillera également les cultures olfactives du monde entier, dans une célébration internationale et inclusive.

Plusieurs lieux prestigieux et insolites du centre historique de la ville ont été retenus pour explorer l’univers olfactif sous toutes ses facettes. Lieu historique et central, le Palais des Congrès sera le point de convergence du festival. Les visiteurs y seront invités à rencontrer les acteurs contemporains de la parfumerie et à découvrir les métiers et innovations de la filière à travers une cinquantaine de marques françaises et internationales, ainsi que des expositions autour des traditions et cultures olfactives dans le monde, dont celle dédiée à l’encens et au formidable projet Wadi Dawkah, site d’Oman classé lui aussi au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Grasse Campus, de son côté, accueillera les Smell Talks (tables rondes, masterclasses et conférences) sur les dernières avancées de la recherche ou les relations que le parfum peut entretenir avec l’art, la musique, le cinéma ou la gastronomie. Il y est prévu aussi des initiations à l’olfaction, des masterclasses de grands parfumeurs, des présentations immersives de matières premières naturelles ou des parcours sensoriels thématiques. Quelque 6.000 visiteurs sont attendus pour cette première.