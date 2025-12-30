Grasse : place au 30ème Marché de la Truffe

C’est une tradition azuréenne du début de l’année : le Marché de la Truffe de Grasse dans le cadre somptueux de la Bastide Saint Antoine de Jacques Chibois. Marché emblématique des Alpes-Maritimes dédié à la truffe noire de Provence, il aura lieu, le temps de se remettre des fêtes de fin d’année, le samedi 10 janvier de 9 heures à 17h30.

Sous les oliviers dans le grand parc de la Bastide, l’occasion de partir à la découverte du diamant noir, d’assister à des démonstrations de chiens truffiers et de rencontrer des producteurs de la Truffe avec leur syndicat ainsi que les artisans provençaux et les vignerons. Des dégustations aussi sont proposées avec à 11 heures la possibilité de partager en en dégustation des petits plats à 5€ tout à la Truffe, puis à 12 heures de participer à un déjeuner à la Truffe.

Le programme