Flash
Flash :

30 décembre 2025, par Rédaction

Grasse : place au 30ème Marché de la Truffe

3 minutes

Le temps de se remettre des fêtes de fin d’année, place à l'emblématique Marché de la Truffe de Grasse. Sa trentième édition aura lieu le samedi 10 janvier dans le cadre somptueux de la Bastide Saint-Antoine.

C’est une tradition azuréenne du début de l’année : le Marché de la Truffe de Grasse dans le cadre somptueux de la Bastide Saint Antoine de Jacques Chibois. Marché emblématique des Alpes-Maritimes dédié à la truffe noire de Provence, il aura lieu, le temps de se remettre des fêtes de fin d’année, le samedi 10 janvier de 9 heures à 17h30.

Sous les oliviers dans le grand parc de la Bastide, l’occasion de partir à la découverte du diamant noir, d’assister à des démonstrations de chiens truffiers et de rencontrer des producteurs de la Truffe avec leur syndicat ainsi que les artisans provençaux et les vignerons. Des dégustations aussi sont proposées avec à 11 heures la possibilité de partager en en dégustation  des petits plats à 5€ tout à la Truffe, puis à 12 heures de participer à un déjeuner à la Truffe.

Le programme

  • 9h00 : Ouverture au public et ouverture du marché. Vente de truffes et de produits agricoles locaux.
  • 10h30 :1ère démonstration des chiens truffiers. Les propriétaires sont invités à tester leur chien à la truffe
  • 11h00 : début de la dégustation de mets truffés sur la place du marché. 
  • 11h30 : 2ème démonstration des chiens truffiers.
  • 12h00 : 3ème démonstration des chiens truffiers.
  • 12h15 : Apéritif d’honneur.
  • 15h00 : 4ème démonstration de chiens truffiers avec une invitation qui est lancée aux participants de venir tester votre chien truffier
  • 17h00 : Tirage au sort du grand concours organisé pendant la journée.  À gagner : un panier garni composé de tous les produits présents  sur le marché avec 250 g de Truffe tuber melanosporum.
  • 17h30 : Fin du marché

