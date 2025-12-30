Grasse : place au 30ème Marché de la Truffe

C’est une tradition azuréenne du début de l’année : le Marché de la Truffe de Grasse dans le cadre somptueux de la Bastide Saint Antoine de Jacques Chibois. Marché emblématique des Alpes-Maritimes dédié à la truffe noire de Provence, il aura lieu, le temps de se remettre des fêtes de fin d’année, le samedi 10 janvier de 9 heures à 17h30.
Sous les oliviers dans le grand parc de la Bastide, l’occasion de partir à la découverte du diamant noir, d’assister à des démonstrations de chiens truffiers et de rencontrer des producteurs de la Truffe avec leur syndicat ainsi que les artisans provençaux et les vignerons. Des dégustations aussi sont proposées avec à 11 heures la possibilité de partager en en dégustation des petits plats à 5€ tout à la Truffe, puis à 12 heures de participer à un déjeuner à la Truffe.
Le programme
- 9h00 : Ouverture au public et ouverture du marché. Vente de truffes et de produits agricoles locaux.
- 10h30 :1ère démonstration des chiens truffiers. Les propriétaires sont invités à tester leur chien à la truffe
- 11h00 : début de la dégustation de mets truffés sur la place du marché.
- 11h30 : 2ème démonstration des chiens truffiers.
- 12h00 : 3ème démonstration des chiens truffiers.
- 12h15 : Apéritif d’honneur.
- 15h00 : 4ème démonstration de chiens truffiers avec une invitation qui est lancée aux participants de venir tester votre chien truffier
- 17h00 : Tirage au sort du grand concours organisé pendant la journée. À gagner : un panier garni composé de tous les produits présents sur le marché avec 250 g de Truffe tuber melanosporum.
- 17h30 : Fin du marché