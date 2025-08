Grasse : Printemps au jardin et Esprit Campagne fusionnent

Un Printemps au jardin et Esprit Campagne, les deux manifestations grassoises qui célèbrent le printemps se rejoignent cette année. Elles fêteront ensemble les beaux jours dimanche 23 avril, de 9h30 à 18 heures et célébreront en même temps l’alliance du marché aux plantes "Un Printemps au Jardin" avec "Esprit Campagne, Passion terroir", le traditionnel rendez-vous agricole jusqu’alors au Plan de Grasse.

Cours Honoré Cresp, un grand marché sera installé (pépinières, fleuristes, fromagers, maraîchers, brasseurs, paysagistes, produits régionaux….) avec des animations, des ateliers ludiques et de la restauration.

Place aux Aires et dans le centre historique se tiendront des stands (Les Jardins du MIP, le Centre de Soin de la Faune Sauvage...) et seront proposées des animations (mini-atelier olfactif à l’atelier Rosa-Rose, atelier peinture et cours de danse indienne avec la compagnie Nevrasa….)