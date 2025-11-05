Grasse : repenser nos territoires par l’ESS et l’innovation sociale

Dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, l'Université Côte d’Azur et la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse organisent une journée sur le thème de “Repenser nos territoires par l’ESS et l’innovation sociale”. Elle se tiendra le vendredi 14 novembre à Grasse Campus, de 9 à 17 heures. Chercheurs, acteurs locaux, associations, entreprises à impact et institutions se retrouveront pour réfléchir collectivement aux nouveaux modèles économiques favorisant la cohésion, la durabilité et l’inclusion.

Au programme : débats, présentations d’initiatives inspirantes et rencontres avec des entrepreneurs qui réinventent les règles du jeu. Un moment de partage et de co-construction pour imaginer des solutions concrètes au service d’un développement territorial plus juste et plus durable.