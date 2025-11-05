Fermer le menu
5 novembre 2025, par Rédaction

Grasse : repenser nos territoires par l’ESS et l’innovation sociale

Un rendez-vous pour imaginer les modèles économiques et solidaires de demain. Dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, une journée de réflexion, le 14 novembre à Grasse Campus, autour de nouveaux modèles économiques favorisant la cohésion, la durabilité et l’inclusion.

Dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, l'Université Côte d’Azur et la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse organisent une journée sur le thème de “Repenser nos territoires par l’ESS et l’innovation sociale”. Elle se tiendra le vendredi 14 novembre à Grasse Campus, de 9 à 17 heures. Chercheurs, acteurs locaux, associations, entreprises à impact et institutions se retrouveront pour réfléchir collectivement aux nouveaux modèles économiques favorisant la cohésion, la durabilité et l’inclusion. 

Au programme : débats, présentations d’initiatives inspirantes et rencontres avec des entrepreneurs qui réinventent les règles du jeu. Un moment de partage et de co-construction pour imaginer des solutions concrètes au service d’un développement territorial plus juste et plus durable. 

  • Sur inscription.

