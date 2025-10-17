Fermer le menu
17 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Grasse va reprendre en régie municipale les parcs de stationnement

La ville a annoncé la reprise en régie municipale du Parc Roure (609 places sur 7 niveaux) près du siège de la CAPG (Communauté d’agglomération du Pays de Grasse). Dès 2017, plus de 2.300 places seront ainsi en régie avec l’intégration des parcs Indigo.

Grasse prend en main son problème de stationnement. A l’image de Cannes, qui a placé en régie les parkings souterrains de la ville, Grasse franchit une nouvelle étape dans sa politique de stationnement en reprenant en régie municipale le Parc Roure, situé au 25 avenue Chiris, proche du siège de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Avec 609 places réparties sur sept niveaux, ce parking est considéré comme un atout stratégique pour le centre-ville. C’est le début d’une opération plus large. Dès 2026, a-t-il été annoncé, la Régie municipale gérera 1.705 places, et plus de 2.300 dès 2027 avec l’intégration des parcs Indigo

