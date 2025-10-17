Grasse va reprendre en régie municipale les parcs de stationnement

Grasse prend en main son problème de stationnement. A l’image de Cannes, qui a placé en régie les parkings souterrains de la ville, Grasse franchit une nouvelle étape dans sa politique de stationnement en reprenant en régie municipale le Parc Roure, situé au 25 avenue Chiris, proche du siège de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Avec 609 places réparties sur sept niveaux, ce parking est considéré comme un atout stratégique pour le centre-ville. C’est le début d’une opération plus large. Dès 2026, a-t-il été annoncé, la Régie municipale gérera 1.705 places, et plus de 2.300 dès 2027 avec l’intégration des parcs Indigo