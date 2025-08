Grasse : Robertet inaugure la Villa Blu, son accélérateur de startups

Grande soirée de lancement hier à Grasse pour la Villa Blu. C’était celle de l’inauguration de l’accélérateur de startups du groupe Robertet, l’un des poids lourds de l’industrie grassoise du parfum. Ce nouveau centre est entièrement dédié aux projets innovants et visionnaires dans l’écosystème des produits naturels, l’image de marque de Robertet. Il s'insère aussi parfaitement dans la stratégie de ville étudiante engagée par la ville avec son Grasse Campus. (Photo DR : la Villa Blu du groupe Robertet).

Trois niveaux d'opération que les startups graviront au fil de leur avancée

Situé dans l’ancien siège de la maison de parfumerie Charabot racheté en 2007 par Robertet, l’accélérateur vise à permettre au groupe de se renforcer sur le volet du naturel en attirant de jeunes entreprises innovantes et des talents qui sortent du cadre traditionnel.

Le bâtiment, aménagé au pied de la route Napoléon, domine la vieille ville, berceau de la parfumerie française, et offre une vue superbe. Il comporte trois étages pour les opérations (120 postes de travail) et un rooftop pour l’événementiel. Ces trois niveaux d'opération, est-il expliqué, symboliseront l'ascension des startups accélérées qui les graviront progressivement au fil de l'avancée du programme. Une manière de visualiser le chemin parcouru et les étapes avant la sortie dans le grand vent du business.

Un programme en cinq "sprints" successifs

Le programme est conçu en cinq "sprints" successifs : connaître son environnement concurrentiel ; affiner sa proposition de valeur ; écrire son business plan et formaliser son partenariat avec Robertet ; le réseau de distribution ; préparer sa levée de fonds. Les équipes auront accès notamment aux équipements de process, aux laboratoires d'analyses et de développement ainsi qu'au support réglementaire que le groupe met à leur disposition. Le groupe pourra aussi investir dans chaque projet jusqu'à une hauteur de 100.000 euros.

Jusqu'à 20 startups pour une durée maximale de deux ans

La Villa Blu est taillée pour accueillir jusqu’à 20 startups venant du monde entier. Le principe est celui de la plupart des incubateurs : tous les six mois (ici à compter d'avril), cinq startups évoluant dans les ingrédients pour les parfums, les arômes alimentaires, les actifs santé et bien-être, et plus globalement dans l’innovation au naturel, vont rejoindre Villa Blu et bénéficier d’un accompagnement des équipes de Robertet et d’intervenants extérieurs. Le tout pour une durée de six mois, qui pourra se prolonger jusqu’à dix-huit mois. Au total donc, un maximum de deux ans.

Trois exemples de startup accueillies

Parmi les startups accueillis pour donner une idée : Farm3 se présente comme un accélérateur de recherche et concepteur d'équipements agronomiques (5.000 plantes sur 12 m2) ; POW!Foods se lance sur la fabrication de substituts de viande à base de protéines végétales et Holite joue dans le domaine de la beauté les combinés de compléments alimentaires et de soins cosmétiques).

Mais avant même la sortie de la première promotion, Villa Blu fait déjà partie de l’écosystème de l’innovation azuréen : le 27 juin prochain il accueillera le Fidmed spécial Alpes Maritimes (le Financial Innovation Day Méditerranée). Créé à Sophia Antipolis en 2019, il fera, pour la première fois, un focus sur Grasse.