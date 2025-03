Grasse : Robertet met la tomate upcyclée au service des peaux sensibles

Valoriser les co-produits de la tomate comme le marc de tomate (ce qui reste après la transformation en jus), les feuilles, les graines (celles qui sont retirées dans la production de conserves épépinées), en les utilisant pour développer de nouveaux actifs naturels pour la cosmétique : c’est ce qui au coeur d’un partenariat que viennent d’annoncer le groupe grassois Robertet, leader mondial des matières premières naturelles, et Phenix en Provence (Avignon), spécialiste du développement d’ingrédients upcyclés. Un partenariat qui a déjà donné ses premiers fruits : INTELLIGENE® Defense est un ingrédient cosmétique innovant, concentré en amyrines, obtenu par la valorisation des co-produits de tomate de Provence. (Photo DR : la récolte de tomates avec Phenix en Provence).

Pour hydrater les peaux sensibles

Ce premier produit sera présenté en exclusivité par les deux partenaires lors du salon In-Cosmetics, qui se tiendra à Amsterdam du 8 au 10 avril. Pour Robertet, INTELLIGENE® Defense a démontré une efficacité exceptionnelle pour réparer la peau tout en procurant une hydratation et un apaisement immédiats. Les résultats de l’étude clinique, avance-t-il, sont sans appel : dès la première application, les sujets à la peau sensible ont constaté une peau plus apaisée, plus hydratée et plus souple.

Répondre à la demande croissante d’une beauté respectueuse de l’environnement

Ce partenariat répond aussi à des objectifs plus larges que la création d’un simple produit nouveau. Il adresse la demande croissante d’une beauté plus naturelle, transparente et respectueuse de l’environnement. Il repose sur les compétences de Robertet dans le sourcing et la création de filières d'ingrédients naturels de haute qualité, et l'expertise de Phenix en Provence dans la valorisation des co-produits agricoles en actifs à forte valeur ajoutée.

D’un point de vue industriel, Robertet se distingue par des procédés d’extraction écoresponsables et une approche basée sur la chimie verte, quand Phenix en Provence déploie une plateforme industrielle de pointe pour transformer les co-produits agricoles en ingrédients naturels performants. Deux compétences mises ainsi en synergie.

Unir agriculture et cosmétique

Pour Olivier Maubert, directeur de l’innovation et de la division Health & Beauty chez Robertet, “ce partenariat est une évidence pour nous. L’approche de Phenix en Provence basée sur la valorisation de co-produits végétaux emblématiques de nos régions méditerranéennes, associée à une forte expertise scientifique dans le domaine de la beauté correspond totalement à notre vision sur le futur de la cosmétique”. Pour Leila Falcao, fondatrice de Phenix en Provence “dans un monde en pleine mutation, la création de valeur locale n’est plus un choix. C’est un levier d’efficacité et de créativité qui unit cosmétique et agriculture, par l’innovation, pour bâtir un avenir résilient et respectueux."