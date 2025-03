Grasse : Robertet se renforce sur le marché américain avec Phasex

Pionnier mondial des matières premières naturelles pour les parfums et arômes, le groupe grassois Robertet continue d’avancer ses pions aux Etats-Unis. Il a ainsi annoncé l’acquisition de Phasex, une société basée dans le Massachusetts, spécialisée dans l'extraction au CO2 supercritique. Cette technologie, plus respectueuse de l’environnement, permet d’extraire des composés naturels de haute qualité tout en réduisant l'empreinte écologique. Du même coup, Robertet renforce sa position en Amérique du Nord, un marché stratégique pour sa croissance, en intégrant verticalement Phasex avec qui il collabore déjà depuis 2018. (Photo DR : Philippe Maubert - à droite-, président du groupe Robertet et Jérôme Bruhat, directeur général).

Phasex, pionnière dans l'extraction au CO2

Fondée en 1981 par Val Krukonis, Phasex est une entreprise pionnière dans le domaine de l’extraction au CO2. Sa technologie se distingue par une approche écologique avec le remplacement des solvants plus polluants comme l’hexane et le butane par du CO2 sous forme supercritique. En exploitant la pression et la température pour dissoudre des composants naturels issus de la biomasse ou de matières premières liquides, cette solution offre des extraits d’une pureté inégalée souligne Robertet dans un communiqué. Phasex s’est spécialisée dans des secteurs variés comme les produits naturels, la biopharmaceutique et les polymères.

Répondre aux demandes croissantes en ingrédients naturels

Avec cette acquisition, le groupe Grassois renforce ses capacités de production et vise à mieux répondre aux demandes croissantes de ses clients nord-américains en ingrédients naturels, notamment dans les domaines de l’aromatique et du nutra-cosmétique. Grâce aux synergies entre les équipes de Phasex et celles de R&D de Robertet en France, l’entreprise projette de développer de nouvelles gammes de produits, en exploitant la biomasse d’origine nord et sud-américaine pour des solutions biologiques certifiées par l’USDA. Cette acquisition permettra également de réduire les délais de mise sur le marché, un avantage stratégique.

Robertet vise un Chiffre d'Affaires global d'un milliard d'euros d'ici 2030

Pour Robertet, cette intégration marque une étape cruciale dans son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires global d'un milliard d’euros d'ici 2030. En 2023, le groupe réalisait déjà 264 millions d’euros de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord, soit 35 % de son chiffre d’affaires global (720 M€ CA total et 2.400 collaborateurs dans le monde).. “Cette acquisition fait de Robertet le premier acteur de notre secteur à investir dans l’extraction au CO2 en Amérique du Nord, consolidant notre position de leader dans les ingrédients naturels durables”, souligne Jérôme Bruhat, directeur général de Robertet.