Grasse : Robertet vise un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard d’euros en 2030

A l’âge de 175 ans, le groupe Robertet, leader des parfums au naturel, garde tout son souffle. Il le montre à travers la feuille de route stratégique et les ambitions à moyen terme qu’il a présentées la semaine dernière à Grasse lors de son premier Capital Markets Day destiné aux analystes financiers et investisseurs institutionnels. Un chiffre aura marqué : celui de Seed to Success 2030 qui vise un CA entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros d’ici cinq ans (807,6 M€ en 2024). (Photo DR : de gauche à droite, Jérôme Bruhat, DG et Philippe Maubert, président de Robertet).

Une accélération particulière pour la division Health & Beauty

Le Groupe estime en effet pouvoir atteindre un chiffre d'affaires au-delà du milliard d’euros à l’horizon 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 5 à 7%, portée par une combinaison de croissance organique et d'acquisitions ciblées. Les quatre divisions du Groupe – Parfumerie, Arômes, Matières Premières, Health & Beauty – contribueront à cette dynamique, avec une accélération attendue pour la division Health & Beauty, dont le poids dans le chiffre d'affaires devrait doubler d'ici 2030. L'Asie – incluant l'Asie du Nord, du Sud et l'Inde – devrait représenter près d'un quart des revenus à cet horizon.

Pour Jérôme Bruhat, directeur général, “ce premier Capital Markets Day marque une étape importante de Robertet. Nous y partageons notre feuille de route à horizon 2030. Nous dévoilons notre ambition Seed to Success 2030 d'atteindre un chiffre d'affaires entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros et d'améliorer progressivement la rentabilité. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur nos capacités d'innovation, notre ancrage industriel mondial et sur notre capacité à accompagner une clientèle variée, des grandes marques aux acteurs de niche. Cette trajectoire est portée par l'engagement continu de nos équipes.”

Nouveaux marchés à fort potentiel et innovation

Le groupe compte ainsi accélérer dans les nouveaux marchés à fort potentiel (Brésil, Indonésie, Chine, Mexique et Moyen-Orient). Il table aussi beaucoup sur l’innovation en tant que “catalyseur de croissance durable”. Ce qui est pour lui un levier historique de compétitivité s'appuie sur trois piliers stratégiques : Core Innovation, Augmented Naturality et Villa Blu. Robertet vise ainsi à accélérer le développement de produits naturels plus disruptifs et plus durables sur toute sa chaîne de valeur, du sourcing à l'extraction, jusqu'à la création. Il investit également dans de nouvelles approches agricoles et biotechnologiques pour sécuriser des biomasses à haute performance, moins vulnérables aux effets du dérèglement climatique.

Troisième moteur, la Villa Blu à Grasse. Ce hub d'innovation dédié au naturel, joue un rôle clé dans l'identification et l'intégration d'innovations de rupture. Chaque année, une vingtaine de start-ups y sont accompagnées, enrichissant le pipeline d'innovation du groupe, renforçant sa culture entrepreneuriale et ouvrant la voie à de nouveaux relais de croissance.

Indépendance et leadership du naturel

A quelques jours de l’assemblée générale des actionnaires, le 4 juin prochain, Philippe Maubert, président de Robertet, a tenu à rappeler les fondations : l'indépendance et le leadership du naturel. “L'arrivée de nouveaux actionnaires et l'élargissement du conseil d'administration, qui s'ouvrira à la cinquième génération de la famille Maubert lors de la prochaine Assemblée générale, témoignent d'une dynamique renforcée. Elle conjugue continuité et vision à long terme, au service d'une croissance durable.”

A l’image également de Mane, qui a frisé les 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, Robertet confirme : les grandes familles historiques de la parfumerie grassoise se portent bien. La fontaine de Jouvence se trouverait-elle dans le parfum ?