Grasse : Smelody, le parfum qui se fait entendre, fait une entrée au MIP

Née à Grasse, la jeune maison de parfumerie de niche fondée par Frédérick Besson associe dans un même flacon une fragrance et une œuvre musicale. Présentation le 13 novembre à la boutique du Musée International de la Parfumerie.

La boutique du Musée International de la Parfumerie met à l’honneur l’innovation grassoise. Le vendredi 13 novembre à 12h30, elle accueille la présentation de Smelody, une maison de parfumerie de niche qui fait dialoguer parfum et musique. À l’ouverture du flacon, une œuvre du répertoire classique se fait entendre, pendant que la fragrance révèle une composition inspirée de cette même œuvre. La première collection compte huit créations, élaborées avec les parfumeurs de la maison Jean Niel et pensées comme autant de "partitions doubles".

Derrière ce concept breveté se trouve Frédérick Besson, déjà à l’origine de Perfumist. "Après Perfumist, j’ai voulu relever un nouveau défi technologique : réinventer le parfum en le faisant dialoguer avec la musique", explique-t-il. "Avec Smelody, nous déposons une première mondiale, conçue et brevetée ici à Grasse, capitale mondiale de la parfumerie." Une façon de montrer que la tradition parfumière grassoise reste un terrain d’innovation technologique.