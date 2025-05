Grasse : des solutions pour rendre les entreprises plus résilientes

La coupure d’électricité massive de samedi sur l’ouest du département a surpris tout le monde. Elle nous rappelle une chose essentielle : nos activités reposent sur des équilibres fragiles. Coupés du reste du monde, pas d’écran, pas de machines, pas de lumière… La Club des entrepreneurs du Pays de Grasse propose aussi un peu de recul avec son prochain événement organisé sur le thème “Ressources & adaptabilité : quelles solutions pour les entreprises de demain ?”. Il se tiendra le 10 juin de 16 à 19h30 à l'Espace Jacques Louis Lions à Grasse en deux temps : de 16 à 18 heures des stands et une initiation à un serious game sur l’éco-conception ; de 18 heures à 19h30 table ronde. Le tout pour apporter des solutions qui rendront nos activités plus souples, plus agiles, plus résilientes face à l’imprévu et pour interroger aussi sur les ressources, la logistique et l’énergie à mettre en place face aux chocs à venir.

La table ronde sera animée par quatre intervenants de haut niveau qui partageront leur vision et leurs retours d’expérience :

Nadejda Ulstrup-Hansen , Project & Communications Manager chez Kalundborg Symbiosis au Danemark, pionnière de l’écologie industrielle à l’échelle territoriale.

, Project & Communications Manager chez Kalundborg Symbiosis au Danemark, pionnière de l’écologie industrielle à l’échelle territoriale. Dimitri Carbonnelle , fondateur de Livosphere, TEDx speaker et auteur de "2050, Crash ou Renaissance ?" expert en ressources et adaptabilité.

, fondateur de Livosphere, TEDx speaker et auteur de "2050, Crash ou Renaissance ?" expert en ressources et adaptabilité. Charlotte Pruvot , responsable du service Énergie à la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, en charge du PCAET.

, responsable du service Énergie à la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, en charge du PCAET. Fabien Ronot, fondateur de Scilog Conseil, spécialiste de la supply chain et de l’adaptation logistique des entreprises et membre du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse.

Inscription gratuite et obligatoire