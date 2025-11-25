Fermer le menu
Flash
Flash :

25 novembre 2025, par Rédaction

Grasse : une Table des Possibles pour un meilleur avenir

Co-fondateur de Team for the Planet, Arthur Auboeuf est l’iinvité de la Table des Possibles qu’organise le 2 décembre le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse. Il y présentera son livre “Le meilleur est Avenir !”. A l’appui, des témoignages d’entrepreneurs du territoire.

La Table des Possibles, qu’organise le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse le mardi 2 décembre de 18 à 22 heures à l’Institut Fénelon à Grasse, se présente comme une soirée en trois actes. Premier acte avec une conférence d’Arthur Auboeuf "Le meilleur est Avenir !", entrepreneur et co-fondateur de Team for the Planet.

Le second acte tiendra dans les témoignages de trois dirigeants engagés qui présenteront leur feuille de route à 10 ans : Jeanne Lions (comment une association peut intégrer l’impact au cœur de sa stratégie et fédérer autour d’elle) ; Olivier Bechu (réinventer les usages de l’énergie et accompagner les entreprises vers autonomie et sobriété) et Marie-Hélène Marcelli (évolution d’une entreprise historique vers un modèle plus durable). Ces témoignages viendront compléter l’intervention d’Arthur Auboeuf, qui dédicacera son ouvrage Le meilleur est Avenir, en partenariat avec la Librairie Expression de Châteauneuf.

Troisième acte avec un cocktail dînatoire pour clôturer la soirée par un moment d’échanges et de convivialité .

