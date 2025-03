Grasse : Tarian Pharma lève 2 M€ pour mener ses études cliniques

Tarian Pharma peut désormais attaquer sa deuxième étape sur le chemin de la prévention des effets indésirables cutanés des traitements des cancers comme la perte des cheveux. Fondée par trois anciens du site R&D de Galderma à Sophia Antipolis (deux dermatologues et un pharmacien formulateur), la startup sortie de l’Incubateur Provence Côte d’Azur en mars 2023 a annoncé le mois dernier une seconde levée de fonds de 2 M€ avec l’aide de la BPI. (Photo DR : Tarian Pharma a été lauréat en 2022 du prestigieux concours d’innovation national i-Lab).

“Une première levée de fonds (1,5 M€ auprès d’un investisseur privé) avait été réussie en décembre 2022”, explique le Dr Philippe Andres, co-fondateur et CEO. “En ajoutant la subvention d’i-Lab de 375.000€ et un prêt d’amorçage de la BPI pour l’aide à l’innovation nous avons pu mener l’étape de l’étude clinique chez les volontaires sains. Elle a permis de valider la tolérance de notre produit sur la peau de quelqu’un qui n’est pas malade. La seconde levée de fonds doit nous permettre de passer la seconde étape : tester l’efficacité de notre produit chez des patients.”

“Cette seconde étude clinique, qui porte sur un petit nombre de patients, dure 18 mois et nous mènera fin 2025. Il nous restera encore à engager dès 2026 une dernière étude pivotale pour passer à un plus grand nombre de patients, étude pour laquelle une troisième levée de fonds de l’ordre de 10 M€ sera nécessaire. Cette troisième phase demande deux ans, ce qui nous amène à une mise sur le marché à partir de 2029. Mais elle ne devrait pas poser de problème de financement car nous aurons alors pu démontrer la fiabilité du projet et la certitude qu’il pourra être mené jusqu’au bout.”

Il faut savoir que les produits anticancéreux ciblent les cellules qui se reproduisent le plus vite, caractéristiques du cancer. Or les cellules de la peau se reproduisent elles aussi très vite. Elles sont donc attaquées par le traitement ce qui conduit à des pathologies comme la chute des cheveux (la plus connue) mais aussi la ”folliculite” (une forme d’acné très sévère), ou encore le “syndrome main-pied” (gonflement important des paumes des mains et des plantes des pieds) tandis que la radiothérapie peut provoquer de sévères brûlures de la peau. Ce sont ces effets dits secondaires mais très pénalisants que Tarian (“bouclier” en gallois) vient combattre. Un vrai challenge que Tarian Pharma, installé à InnovaGrasse, est en passe maintenant de gagner.