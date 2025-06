Grasse : le Trail des Voisins prend de l’ampleur

La 5ᵉ édition pour le Trail des Voisins, un événement inter-entreprises gratuit et fédérateur, organisé par l’Association des Entreprises des Bois de Grasse aura lieu mardi 17 juin à partir de 17h30. Rendez-vous sur le Parking, 2000 route de Pégomas à Mouans-Sartoux. Placée dans le cadre naturel des Bois de la Mourachonne à Mouans-Sartoux, cette course en relais à 3 met à l’honneur la qualité de vie au travail, le lien inter-entreprises et la coopération entre zones d’activités économiques locales.

Cette édition 2025 marque aussi un cap symbolique. Elle s’est ouverte à de nouveaux parcs d'activités : Argile, Tiragon, Hauts de Grasse, mais aussi à l'Hôpital de Grasse et aux services de la CAPG. Elle réunira 35 équipes avec 20 entreprises représentées, et plus de 100 participants attendus. Ce trail s’inscrit aussi dans une dynamique plus large portée par le projet SymbiOSE, soutenu par la Région Sud, l’ADEME et la CAPG, qui vise à tisser du lien entre zones d’activités, favoriser les dynamiques collectives, et faire émerger une transition écologique territoriale concrète et coopérative.