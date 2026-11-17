Du 3 au 5 décembre, le Pays de Grasse réunit chercheurs, parfumeurs et passionnés autour de trois événements : un forum consacré à la recherche et à la formation, un colloque sur les cultures olfactives de l’Asie et un programme de visites.

Inscrits depuis 2018 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco, les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse seront à l’honneur début décembre.

Le jeudi 3 décembre, de 9 h à 14 h, Grasse Campus accueillera le premier Forum de la Chaire Patrimoine Arômes, Parfums et Cosmétiques en Pays de Grasse. Cette matinée est gratuite et ouverte à tous, sur inscription. Elle commencera par une présentation de la Chaire et de ses projets. Suivront trois ateliers participatifs (métiers et formation, intelligence artificielle, défis du naturel) et un retour d’expérience sur la démarche Unesco, avant un déjeuner-réseau.

Le vendredi 4 décembre, le Musée International de la Parfumerie accueillera le colloque annuel, consacré cette année au thème "Se parfumer en Asie : cultures & pratiques". Richard Collasse, écrivain, ancien président de Chanel Japon et praticien de la Voie du Thé, ouvrira la journée par une conférence sur le Japon et le Pacifique. Trois tables rondes porteront ensuite sur la Chine, sur l’Inde, puis sur les matières premières asiatiques et l’innovation dans les échanges entre la France et l’Asie. En fin de journée, les participants pourront assister à une cérémonie de Kōdō, la "voie de l’encens" japonaise, menée par Sōhitsu Hachiya, 21e grand maître de l’école Shino, ou visiter l’exposition "Parfums d’Asie".

Le samedi 5 décembre prolongera l’immersion. Au programme : la visite de la Colline des Mimosas et des Terres de Saint-Sauveur, la découverte des trésors asiatiques de la bibliothèque patrimoniale de la Villa Saint-Hilaire et une conférence de l’artiste Nathalie Cecutti sur les plantes à parfum dans la peinture japonaise. La journée se terminera par une démonstration de Kōdō du grand maître Sōhitsu Hachiya.