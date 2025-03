Grasse : trois jours de Slam avec le 5ème Festival Slam’uzik

Le 5ème Festival Slam'uzik (nouveau nom du Festival SlamSol) se déroulera au cœur de Grasse du 17 au 19 mai avec le Mali/la Belgique, comme pays à l’Honneur, le parrainage de Mic Mo Lion, fondateur Aslama et pour marraine, Lina, demi-finaliste The Voice Kids 2023. Au programme, deux jours et 3 nuits de fête, de slam et de musique. Les festivités commencent le vendredi 17 mai au soir avec le gala d’ouverture à 19h30 à Elyoh Bar (et non dans le grand auditorium de l’Institut Fénelon comme initialement prévu). A l’affiche, trois artistes en 1ère partie (Mic Mo Lion, membre fondateur de Aslama ; Djoliba, artiste Nu slam ; Mengue Slameur-Rappeur, Cameroun) puis concert Afro-pop avec Carlos G. Lopes, auteur-compositeur-interprète.

Les festivités se poursuivent avec samedi 18 mai, de 15 à 17 heures à la Médiathèque des rencontres internationales avec des talents émergents puis une soirée populaire à partir de 19h30 sur le cours Honoré Cresp en plein coeur de ville avec scène ouverte animée par Meko et une pléiade d’artistes. Entrée libre. Et une troisième soirée pour finir, le dimanche soir à Elyoh Bar, dans la vieille ville avec Bœuf au slam, scène ouverte de clôture avec les artistes. Sans oublier plusieurs masters classes le samedi et dimanche.