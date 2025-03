Grasse : un Dîner des Mécènes convivial, émouvant, constructif… et très généreux

Une soirée à la fois conviviale, émouvante, constructive et tout particulièrement généreuse : le Dîner des Mécènes, que le Club des Entrepreneurs grassois et l’association l’Arche à Grasse ont organisé jeudi au Palais des Congrès de Grasse, a réuni toutes ces qualités.

Convivial

Convivial, il l’était avec un repas gourmet pour 170 convives conçu par Jacques Chibois, le chef de la Bastide Saint-Antoine, dîner assorti d’un cocktail de bienvenue, d’une exposition, d’une vente aux enchères, très dynamique et finement menée, et d’un concert de clôture assuré par un joyeux orchestre mexicain. (Photo WTM : sur la scène les chefs. disciples d'Escoffier et Jacques Chibois avec des membres de leur brigade et des pensionnaires de l'Arche ; à droite, Nathalie Daoud, l'animatrice d'une soirée réussie).

Emouvant

Emouvant, le dîner l’était assurément avec la présence des protégés de l’association l’Arche à Grasse, des adultes en situation de handicap mental qui venaient défendre le projet d’extension de leur lieu de vie par la construction d’une quatrième maisonnée. Avec leur grand panneau “On compte sur vous”, ils sont montés sur scène pour expliquer, à travers une saynète, pourquoi cette extension était nécessaire. Car un des deux objectifs de ce dîner était de participer au financement de cette quatrième maisonnée qui offrirait 7 places supplémentaires destinées aux personnes en situation de handicap mental, selon la même configuration que les 3 maisonnées existantes (25 demandes sont actuellement en attente).

Constructif

Constructif, le Dîner des mécènes l’était dans son second volet : le projet porté par Régén’ère Azur qui vise à régénérer les systèmes socio-écologiques. Après une première année de travail et de réflexion, le collectif de Régén’ère Azur veut entamer une deuxième étape avec la création d’un laboratoire d’innovation. Il s’agit d’un centre de ressources sur le régénératif porté par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse en partenariat avec Lumia et Change it Use it. Il est destiné à faire rayonner l’application des principes du régénératif sur le vivant sur le territoire Cap Azur. Charlotte Daeffler, présidente du Club, a eu l’occasion d’expliquer le pourquoi et le comment de cette deuxième étape que l’événement contribuera à financer également.

Généreux

Quant à la générosité, elle s’est exprimée pleinement. La soirée a permis de récolter 105.000 € au profit des deux causes. Des fonds qui ont pu être recueillis à travers le prix payé par les convives (le plus souvent des entreprises), les dons au cours de la soirée, la vente aux enchères de vins, œuvres d’art, flacons de parfums d’exception, séance de natation privée avec Alain Bernard…, tandis que 25 partenaires avaient rendu cette soirée possible en offrant produits ou services. Dans la répartition, 64.200 € sont dédiés au projet de L’Arche à Grasse et 40 800 € à la création du laboratoire d’innovation.

Unique en son genre

A noter aussi que cet événement, par la co-organisation entre une association d’entrepreneurs engagés et une association caritative pour deux projets très distincts, est inédit en France. L’idée est née d’une rencontre entre Michel Gschwind, Président d’Arfitec, administrateur et ancien Président du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse et de Patrick Delattre, trésorier de l’Arche de Grasse. Une idée qui a fait "tilt" de suite et a abouti à ce (très) généreux Dîner des Mécènes. Merci à eux.

(Photo DR : Jérôme Viaud, président de l'ACPG et maire de Grasse, a lancé les enchères. A sa table Jean Gaeremynck, président de l’Arche National et Charlotte Daeffler, présidente du Club des Entrepreneurs grassois.)