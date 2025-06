Grasse : une conférence pour lancer le Défi Post-Croissance des entrepreneurs

C’est parti pour le Défi Post-Croissance 2023-2033 que le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse avait annoncé lors de son 25ème anniversaire début juillet. Pour tout comprendre sur la post-croissance et sur ce que cela signifie pour l'avenir des entreprises et de notre territoire, l’association organise une conférence sur le sujet, le 2 octobre 2023 à 17h30 à l'Institut Fénelon à Grasse (38 avenue Pierre Sémard).

Elle sera animée par l’experte nationale sur le sujet, Geneviève Ferone Creuzet, anciennement directrice du développement durable d'Eiffage et de Véolia, spécialisée dans les sujets de prospective stratégique, de responsabilité sociale et d'écologie territoriale. ”La post-croissance, c'est l'ère où l'économie devient verte, où le social prend le devant de la scène, et où la régénération prend tout son sens” explique le Club qui a accolé au nom Pays de Grasse, celui de Pays de la Post Croissance. “C'est notre carte maîtresse pour la résilience ; nous sommes convaincus que les entrepreneurs sont les acteurs de cette nouvelle ère !”