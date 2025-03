Grasse : une conférence théâtralisée sur l’IA et l’industrie

“L’Intelligence Artificielle au service de l’industrie” : c’est le thème qui a été retenu à Grasse pour une conférence originale dans son format. Il s’agit en effet d’une conférence théâtralisée présentée par Manon Sajovic et Guillaume Rouffiac, un duo dynamique qui vous invite à explorer les profondeurs et les diverses applications de l'IA dans le secteur industriel, dans vos usines et organisations. Un éclairage nouveau sur la technologie et l’occasion de découvrir comment elle redéfinit le paysage industriel. L'IA bien plus que ChatGPT à découvrir sous un jour nouveau et captivant ! Rendez-vous mardi 3 décembre, de 13h30 à 15h30 à l'Espace Jacques Louis Lions à Grasse.