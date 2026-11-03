Grasse : Valrhona à la Table des Possibles du Club des Entrepreneurs

Pour la 3e édition de son événement phare, le 5 novembre au campus Fénelon de Grasse, le club des Entrepreneurs du Pays de Grasse reçoit Martine Grazioso, directrice générale du chocolatier certifié B Corp, autour d’un dirigeant qui agit pour les générations futures. Deux cents invitations gratuites pour les jeunes dès 15 ans.

Le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse organise le jeudi 5 novembre à 18h15, à Fénelon, avenue Pierre Sémard à Grasse, la troisième édition de La Table des Possibles, son rendez-vous annuel où des dirigeants engagés partagent leur stratégie, leurs défis et leurs actions concrètes. Après Jean-Pierre Goux en 2024 et Arthur Auboeuf en 2025, l’invitée de cette édition est Martine Grazioso, directrice générale de Valrhona, sur le thème "Diriger avec audace face aux enjeux de la filière". Elle racontera comment cette entreprise française centenaire du chocolat, fondée en 1922 et certifiée B Corp, réinvente son modèle à partir de sa raison d’être pour bâtir une filière cacao juste et durable. Sur le plan environnemental, Valrhona agit sur le zéro déforestation, la traçabilité, la biodiversité, la réduction des emballages et la gestion de l’eau ; sur le plan social, sur la rémunération équitable des producteurs, la qualité de vie au travail, l’inclusion et l’égalité.

L’événement se veut intergénérationnel : 200 places gratuites sont réservées aux jeunes dès 15 ans, étudiants, alternants, stagiaires et jeunes entrepreneurs. La conférence sera suivie d’un temps d’échange collectif invitant chacun à partager ce qui lui donne de l’espoir et à repartir avec l’envie d’agir, avant un cocktail dînatoire.