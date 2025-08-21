Grasse : la voix des entrepreneures du parfum

Un événement inédit dédié aux femmes qui façonnent la parfumerie d’aujourd’hui et de demain : sous le titre La Voix des Entrepreneures du parfum, c’est un rendez-vous qui est organisé, tout naturellement à Grasse, le 22 janvier 2026 de 9 à 18 heures au Palais des congrès de la ville. L’objectif de la créatrice de l’événement, Isabelle Sadoux, à la tête de l’agence éditioriale La Voix du parfum, est de mettre en lumière les femmes qui font évoluer la parfumerie. Tout au long de cette journée, des témoignages inspirants d’hommes et de femmes de la filière seront proposés. Ils partageront leur parcours personnel, leur vision de la parfumerie et leur façon de concilier passion et entrepreneuriat dans un domaine très concurrentiel et exigeant.

“En interviewant des femmes qui ont créé ou repris une marque de parfum, en échangeant avec des étudiantes en écoles de parfum, de commerce ou de luxe, je perçois à quel point il est important de transmettre une vision concrète des métiers du secteur”, explique Isabelle Sadoux. La Voix des entrepreneures du parfum en témoignera.