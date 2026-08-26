Jeunes talents de la restauration et professionnels se retrouveront le 30 novembre au Parc Phoenix et au Lycée hôtelier Jeanne et Paul Augier pour un concours culinaire sur les agrumes et de tables rondes sur le thème de l'alimentation durable.

Le Green Food Festival donne rendez-vous le lundi 30 novembre au Parc Phoenix et au Lycée hôtelier Jeanne et Paul Augier de Nice, pour une nouvelle journée placée sous le signe de la gastronomie durable, de la créativité et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Temps fort de cette 4e édition, le concours culinaire "Du pépin à la feuille" invite des équipes de trois élèves (deux cuisiniers et un maître d'hôtel) issues des lycées hôteliers, CFA, UFA et GRETA des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie à imaginer un cocktail sans alcool, un plat et un dessert valorisant les agrumes et chaque partie du produit, dans une logique de cuisine créative, respectueuse de l'environnement et anti-gaspillage.

Au-delà du concours, le festival proposera tout au long de la journée des conférences, rencontres et échanges autour des enjeux de durabilité dans les métiers de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation, au cœur des sept hectares de verdure du Parc Phoenix. Les personnes souhaitant participer aux tables rondes ou inscrire une équipe au concours peuvent contacter marielle.planques@ac-nice.fr pour obtenir le dossier d'inscription et plus d'informations.