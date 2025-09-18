Grève du 18 septembre : les manifestations annoncées sur la Côte

Si vous prenez l’autoroute aujourd’hui, journée de grève nationale, attention : une manifestation est annoncée par FO INV VTC 06 avec une opération “escargot” sur l’autoroute A8 depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur jusqu’à Antibes.

Pour cette journée du 18 septembre, plusieurs manifestations ont été déclarées en préfecture des Alpes-Maritimes. Ainsi sur Nice ont été annoncées :

une manifestation organisée par l’intersyndicale de 9 h à 14h, avec une déambulation au départ de l’Avenue Thiers, puis passage Avenue Jean Médecin et arrivée Place Masséna,

un défilé de certains métiers de la santé, organisé par les syndicats des pharmaciens et des kinés des Alpes-Maritimes, de 14 h à 17h, pour une déambulation depuis le parvis de la gare du sud jusqu’à la place Garibaldi.

Un rassemblement est également prévu à Grasse. Il est organisé par l’Union Locale CGT Grasse et région, de 18h à 20h, au Jardin des plantes, en dessous du Palais des Congrès.

Le préfet invite les usagers à la plus grande vigilance et à faire preuve de prudence à l’approche des lieux de manifestation. Des difficultés de circulation temporaires sont possibles autour des manifestations déclarées. Sur le terrain, les services de l’État, les forces de sécurité intérieure, avec près de 300 policiers et gendarmes, ainsi que les polices municipales et gestionnaires routiers et autoroutiers sont mobilisés pour encadrer les cortèges et ainsi prévenir les risques d’accident et de troubles.