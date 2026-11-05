Grève du 5 novembre : les TER et l’accueil des enfants en première ligne dans les Alpes-Maritimes

Trafic ferroviaire très perturbé, écoles et cantines fermées à Nice, manifestations à Nice et Cannes à partir de 10h : la journée de mobilisation nationale se fait sentir dans le département, mais bus, tramways et vols devraient fonctionner normalement.

Dans les Alpes-Maritimes, la journée de grève nationale de ce jeudi 5 novembre touche d’abord le rail. Le trafic TER est annoncé fortement à très fortement perturbé sur les axes Les Arcs–Draguignan–Vintimille, Grasse–Vintimille et Nice–Breil–Tende, avec suppressions et offre réduite : mieux vaut vérifier son train et sa correspondance avant de se rendre en gare. Les TGV INOUI et OUIGO seront moins affectés, avec neuf trains sur dix prévus au niveau national, sans garantie toutefois pour chaque liaison desservant le département. En revanche, Lignes d’Azur, dans la métropole niçoise, et Envibus, autour d’Antibes et de Sophia Antipolis, annoncent un fonctionnement normal, même si des ralentissements restent possibles au passage des cortèges ; seule l’agence Lignes d’Azur de Cagnes-sur-Mer sera fermée, en raison du mouvement suivi dans les locaux partagés avec ZOU !. L’aéroport de Nice ne prévoit aucune perturbation liée à la grève. (Photo DR : manifestation d'octobre à Nice).

Côté circulation, deux rassemblements sont prévus à 10h devant les gares SNCF de Nice-Ville et de Cannes. À Nice, le cortège, déclaré de 10h à 15h, empruntera l’avenue Thiers, l’axe Gambetta, la promenade des Anglais et l’avenue Max-Gallo avant de rejoindre la place Masséna, ce qui risque de compliquer les déplacements en fin de matinée et en début d’après-midi.

Pour les familles, la journée s’annonce plus délicate. À Nice, selon les prévisions municipales relayées mercredi, 10 écoles sur 150 sont entièrement fermées et 90 partiellement perturbées, 58 restaurants scolaires sur 149 sont fermés, tout comme 21 accueils du matin et 25 accueils du soir. Sur les 27 crèches et haltes-garderies de la ville, deux sont fermées, 17 fonctionnent en service restreint et huit restent ouvertes. Ailleurs dans le département, la situation varie selon les communes : l’école de Saorge est notamment annoncée fermée, et des blocages sont signalés dans certains lycées et établissements universitaires. Les parents sont invités à vérifier séparément les cours, la cantine et le périscolaire, le maintien de l’un ne garantissant pas celui des autres.

Enfin, un préavis couvre les agents de la Ville, de la Métropole et du CCAS de Nice, sans entraîner une fermeture générale des services : des adaptations sont possibles, et la tournée de “Ma mairie mobile” a été annulée. Ces informations reposent sur les prévisions disponibles ce matin, qui peuvent évoluer en cours de journée.