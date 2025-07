Grève des contrôleurs aériens : 50% de vols annulés jeudi à Nice

Mauvaise nouvelle pour ceux qui partent en vacances par avion : en raison de la grève des contrôleurs aériens des 3 et 4 juillet, la moitié des vols seront annulés demain sur l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Comme pour chaque mouvement de grève, la DGAC (Direction générale de l’aviation civile) cherche à maintenir le niveau de sécurité en réduisant le nombre de vols opérés en fonction des effectifs de contrôleurs présents. Déclenché par les deuxième et troisième syndicats d'aiguilleurs du ciel, cette grève au tout début des vacances scolaires d'été, affectera plus particulièrement les aéroports du sud de la France. Outre Nice, les aéroports de Bastia et Calvi verront leur trafic diminuer de 50% jeudi.

Les aéroports de Lyon, Marseille, Montpellier, Ajaccio et Figari, seront touchés également avec des annulations de 30% des vols, tandis que les deux aéroports parisiens, Paris-Charles-de-Gaulle et Orly, seront à 25% d’annulation.