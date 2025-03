Grève des conducteurs TER : les usagers de nouveau pris au piège

Si les Alpes-Maritimes ne sont pas touchées par les chutes de neige et le verglas comme une partie de la France, c’est quand même la galère dans les transports en commun azuréens. Les usagers du TER ont vécu en effet aujourd’hui mardi une deuxième journée difficile en raison de la grève des trains. “A la suite d'un mouvement social local, le trafic TER sera très fortement perturbé le mardi 9 janvier 2024 sur les lignes de la Côte d'Azur et la Vallée de la Roya”, est-il ainsi indiqué ce matin sur le site web de la Sncf. “Nous vous invitons à reporter autant que possible vos déplacements ou à emprunter des moyens de transport alternatifs”, est-il ajouté. Facile à dire.

Hier, jour de “rentrée” après les fêtes de fin d’année, les usagers ont été surpris par ce mouvement, qui n’avait guère été annoncé. Un TER sur quatre seulement circulait alors que 90 à 95% des conducteurs s’étaient mis en grève. Beaucoup de voyageurs, faute de pouvoir anticiper, ont donc dû s’adapter tant bien que vaille. Réunis en intersyndicale (CGT-CFDT-Sud-Rail et FO) les grévistes protestent contre l'arrivée d'une filiale de la SNCF et de la concurrence privée Transdev en 2025. Des choix stratégiques qui, selon eux, entraînent une productivité à outrance et risquent de mettre les voyageurs en danger.