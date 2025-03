Grève des taxis : opérations escargot sur l’A8 de Cannes à Nice

Une nouvelle journée de galère en vue ce lundi matin pour les automobilistes azuréens confrontés non à la colère agricole mais à la grève des taxis. Ils organisent une journée de mobilisation nationale pour dénoncer la convention qui doit être signée avec l’assurance maladie. Sur la Côte d’Azur, deux opérations “escargot” sont prévues à Cannes et à Nice. A Cannes, un convoi est parti à 7 heures de l’aérodrome Cannes-Mandelieu. Il va emprunter l’autoroute A8 pour se diriger vers la Préfecture, à Nice, via la sortie Aéroport. A Nice, même horaire de départ, un second cortège se constituera à Nice Est, Quartier Saint-George, et empruntera l’A8 en direction lui aussi du CADAM, via la même sortie “Aéroport”. Les deux convois devraient alors converger vers le siège de la CPAM, avenue du Roi-Robert, via la voie Mathis, sortie Saint-Philippe. De sérieux embouteillages en vue.